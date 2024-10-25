سفارة السودان في طهران تدين اعتداءات الدعم السريع بشرق الجزيرة

العالم - السودان

وقالت السفارة في بيانها الصحفي إنه "منذ إعلان القائد الميداني للتمرد أبو عاقلة كيكل انضمامه للقوات المسلحة شرعت المليشيا في القيام بحملات انتقامية ضد مواطني مناطق شرق الجزيرة، حدثت فيها كافة أشكال الانتهاكات من قتل وتعذيب واغتصابات وتهجير قسري ونهب وسلب للممتلكات.

وأضافت: قد وردتنا أنباء تفيد بأن اعداد القتلى في تلك المناطق تجاوز المئات من الأشخاص،ونحن نعتبر أن هذه الجريمة تمثل جريمة حرب وترقى للإبادة الجماعية.

وتابعت: إن ما يتعرض له سكان الجزيرة وما جاورها من تنكيل وتقتيل وتعذيب وتهجير، واستخدام سياسة التجويع والحصار يجب أن تتم إدانته والتنديد به من كافة أصحاب الضمير الإنساني وكل أحرار العالم، ويجب تصنيف المليشيا منظمة إرهابية ومعاقبتها وداعميها ومموليها سواء بتوفير الغطاء السياسي أو المالي أو اللوجستي أو العسكري بدلا من فرض العقوبات على قيادة مؤسسات الجيش الوطني الذي يتصدي لمسؤولياته الوطنية والسيادية دفاعا عن السودان أرضا وشعبا.

سفارة السودان- طهران

٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤م.