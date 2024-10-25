الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في لبنان تشن هجوما بالمسيرات الانقضاضية على موقع البغدادي للاحتلال

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :