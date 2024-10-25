الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يستهدف دبابة اسرائيلية على اطراف بلدة مروحين جنوبي لبنان بصاروخ موجه وايقاع افراد طاقمها بين قتيل ومصاب

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :