الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: رصد اطلاق اكثر من 20 صاروخا تجاه الجليل

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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