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مصادر فلسطينية: مواجهات مع قوات الاحتلال بمحيط جبل صبيح ببلدة بيتا في نابلس بالضفة الغربية

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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