الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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