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9 شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شمال مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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