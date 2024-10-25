الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر طبية فلسطينية: 81 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 42 منهم شمال القطاع

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :