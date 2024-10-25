الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي شمالي كفرجلعادي

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :