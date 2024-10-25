الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المجرمون يحاولون دائما منع العالم من معرفة جرائمهم..

متحدثة حكومة ايران تدين هجوم الإحتلال على مراكز إعلامية في لبنان

متحدثة حكومة ايران تدين هجوم الإحتلال على مراكز إعلامية في لبنان
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

اكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" ان الهجوم الإسرائيلي على المراكز الإعلامية في لبنان مؤشر على كارثة أكبر مشيرة إلى أن المجرمين يحاولون دائما منع العالم من معرفة جرائمهم.

العالم - ايران

وكتبت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" على منصة x للتواصل الاجتماعي ان "الهجوم الإسرائيلي على المراكز الإعلامية في لبنان مؤشر على كارثة أكبر مشيرة إلى أن المجرمين يحاولون دائما منع العالم من معرفة جرائمهم".

وقالت مهاجراني: لقد تم إنشاء اتفاقية جنيف وقانون حماية حياة الصحفيين في حالات الحرب كي تحول القنوات المفتوحة للمعلومات دون ارتكاب الجرائم في صمت.

واشارت مهاجراني إلى ان إطلاق الكيان الصهيوني النار وهجومه على غرفة صحفيي محطتي الميادين والمنار ليس صدفة. وإنه إرهاب دولة موجه لإبقاء العالم غير مدرك للجرائم التي يرتكبونها في غزة ولبنان.

روابط ذات صلة

مراسل العالم: معزيا الميادين والمنار.. سنبقى ثابتين في الميدان

حرس الثورة الإسلامية: دماء شهداء المقاومة فرضت العزلة على الكيان الصهيوني

مندوب إيران يطالب مجلس الأمن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كيان الاحتلال