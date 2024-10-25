الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر الاحتلال: مقتل جندي من سكان مستوطنة برخين خلال معارك في قطاع غزة

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :