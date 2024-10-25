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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مستعمرة كرمئيل الإسرائيلية

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

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