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إذاعة جيش الاحتلال: مسلحون أطلقوا النار على موقع عسكري قرب مستوطنة حرميش شمال الضفة الغربية ولاذوا بالفرار

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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