الاحتلال يصعد حملاته الاجرامية في جنوب وشمال قطاع غزة

العالم - الاحتلال

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدة مجازر بحق المواطنين باستهدافهم في منازلهم بمنطقة جنوب شرقي خانيونس ليلة أمس وفجر اليوم، وصل منها للمستشفيات 38 شهيدًا، وعشرات الإصابات، معظمهم أطفال ونساء.

وفي ذات السياق، نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفاً مدفعيا مكثفا صوب المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، يشن الكيان الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

الاحتلال يواصل عدوانه شمالي قطاع غزة لليوم الـ21 على التوالي

ويتعرض شمال قطاع غزة، وخاصة مخيم جباليا لجرائم الإبادة والحصار الخانق، مع تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية في المخيم، ومنع دخول الغذاء والمياه والدواء للشمال لليوم الـ21 على التوالي.

كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اجتياحه البري شمال قطاع غزة، بالتزامن مع غاراته الجوية وقصفه المدفعي لمنازل المواطنين والمدارس التي تؤوي النازحين.

وتتعمد سلطات الاحتلال منع إدخال المساعدات والغذاء والدواء والمياه لأهالي شمال القطاع، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعمق سياسة المجاعة والتعطيش، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي وعمليات القتل والتدمير في المنطقة.

ويرفض عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين مغادرة منازلهم في مخيم جباليا، فيما يواصل الاحتلال محاصرة النازحين والمرضى والطواقم الطبية في مستشفيات الشمال.

واستشهد نحو 25 مواطنًا بمجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال فجر اليوم، إثر قصف مربع سكني لعائلات أبو سمرة والنجار وحنونة في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين وإصابة العديد، في مجزرة كبيرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الليلة، بتفجيره 11 منزلاً في “بلوك 7” بمنطقة الهوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني، إن الاحتلال الإسرائيلي عطل أول أمس منظومة عمل الدفاع المدني والخدمات الطبية في كافة مناطق شمال قطاع غزة، وما زال يرتكب مزيدًا من الجرائم على مرأى ومسمع العالم ليزيد من ضغطه على السكان والنازحين في جباليا وبيت لاهيا بهدف إجبارهم على النزوح وإخلاء منازلهم نحو مناطق جنوب القطاع.

وشدد الدفاع المدني على أن استمرار الصمت الدولي دون تدخل فعلي لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق المواطنين العزل في شمال قطاع غزة، فذلك يعني أننا سنشهد الأيام القادمة مزيدًا من الجرائم ومزيدًا في انتهاكات الاحتلال للقانون الإنساني الدولي.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، واحتجزت مئات المرضى والطواقم الطبية وعدد من النازحين الذين لجأوا للاحتماء بها من القصف المتواصل عليهم.

وأشارت الصحة إلى أنه “لم يتم توريد وتوفير الطعام ولا الأدوية ولا المستشهلكات الطبية اللازمة لإنقاذ الحياة للجرحى والمرضى بالمستشفى”، مؤكدة أن الوضع داخل المستشفى كارثي بمعنى الكلمة.

بدوره، قال مدير عام الصحة في غزة د. منير البرش، “دعونا العالم لفتح ممر إنساني لنتمكن من تقديم الخدمات الأساسية، ولكن للأسف، لا توجد موارد أو إمدادات لعلاج المواطنين”، مضيفًا: “هذا هو حالنا كل يوم، كل ساعة، نفقد المزيد من المرضى والجرحى والمصابين”.

وشدد البرش على أن هناك العديد من الإصابات، وبعضها يتطور إلى التهابات شديدة تؤدي إلى الوفاة بسبب نقص المضادات الحيوية والإمدادات الحيوية الأخرى، متابعًا: “لقد ذكرنا مرارًا وتكرارًا أن هذا المستشفى في حاجة ماسة للموارد والمعدات”.

هذا، وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 384 تواليًا. وارتقى شهيدان باستهداف طائرات الاحتلال مواطنين قرب مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف مدفعية الاحتلال لمدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين بجباليا النزلة في شمال غزة.

واقتحم جيش الاحتلال فجر اليوم مدرسة الربيع وتل الزعتر غرب مشروع بيت لاهيا واعتقل عددا من الشبان وحرق أجزاء من المدارس وجرف بعض الأجزاء ثم انسحب من المكان.

وارتقى 6 شهداء وفقد آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة “صبح” في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس ليلة أمس. وقصفت طائرات الاحتلال منزل الصحفي حسن إصليح في حي المنارة في خانيونس ودمرته.

واستشهد 3 مواطنين منهم سيدتان وأصيب 7 آخرون في قصف صهيوني استهدف خيمة نازحين في مواصي خانيونس. كما وشن طيران الاحتلال غارة عنيفة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.