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إسعاف الاحتلال: نقل 9 جرحى إلى مستشفى نهاريا بعد إصابتهم بشظايا في قصف صاروخي من لبنان

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

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