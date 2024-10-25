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خلال الساعات الـ24 الماضية.. جيش الاحتلال يعلن عن مقتل 13 ضابطا وجنديا وإصابة أكثر من 60 آخرين في كمائن بمعارك جنوب لبنان وشمال قطاع غزة

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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