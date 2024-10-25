الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: غارات للاحتلال على مجموعة مواطنين بمخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة ادت الى استشهاد واصابة 9 اشخاص

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :