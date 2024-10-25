الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: غارة للاحتلال تستهدف مبنى في بلدة خربة سلم والحصيلة الاولية هي 4 شهداء و4 مصابين

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :