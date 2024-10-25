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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن استهداف قاعدة "فيلون" التي تضم مقر ومخازن طوارئ جيش الاحتلال بصفد المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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