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الاعلام العبري: رشقة صاروخية من لبنان تجاه الجليل الغربي تتسبب بحدودث اضرار بشبكة الكهرباء

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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