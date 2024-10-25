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9 شهداء بغارة للاحتلال على مخيم الشاطئ للاجئين في غزة

9 شهداء بغارة للاحتلال على مخيم الشاطئ للاجئين في غزة
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

استشهد ما لا يقل عن 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم الجمعة في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ، وهو أحد مخيمات اللاجئين الثمانية التاريخية في قطاع غزة.

العالم _ فلسطين المحتلة

وفي وقت سابق، قال مسؤولون فلسطينيون إن غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة أودت بحياة ما لا يقل عن 38 شخصا منذ مساء أمس الخميس، كما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى في شمال القطاع الليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الكثيرين من الشهداء والمصابين جراء الغارات الإسرائيلية على المنازل في جنوب شرق خان يونس من النساء والأطفال.

وبدعم أمريكي، يشن الكيان الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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