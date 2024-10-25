جيش الاحتلال يتكبد خسائر متصاعدة.. والإعلام العبري يتحدث عن أزمة

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية في القدس المحتلة إن الإعلام العبري وصف هذا الخبر بالـ "صعب"، حيث كان له تأثير كبير على المشهد الإسرائيلي من الناحيتين السياسية والأمنية، بالإضافة إلى الشارع الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الإعلام العبري يتحدث عن 10 قتلى، منهم 5 ضباط في صفوف القوات الخاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند الحدود اللبنانية، إضافة إلى 5 جنود آخرين متفرقين في مناطق مختلفة عند الحدود مع لبنان.

ولفت مراسل العالم إلى تسجيل عشرات الإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم نقلهم يومياً إلى المستشفيات. وأوضح أنه خلال هذا اليوم، تم رصد عدد من المروحيات التي تواصل نقل القتلى والجرحى الإسرائيليين.

وتابع: "على الرغم من الحديث عن أعداد محددة، إلا أن المصادر العبرية والطبية تتحدث عن ارتفاع كبير في أعداد القتلى والجرحى عند الحدود اللبنانية، مما من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات كبيرة على المستويين السياسي والأمني لكيان الاحتلال."

وفيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، أفاد مراسل قناة العالم بعودة المطالبات بإبرام صفقة للتبادل. وأشار إلى أن هناك أوساطًا سياسية بدأت تتحدث عن أنه لا يمكن إعادة المحتجزين والأسرى إلا من خلال إبرام صفقة.

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