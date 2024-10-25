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الاعلام العبري: دوي صفارات الانذار في يعرا وعفدون ونيفيه زيف في الجليل الغربي

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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