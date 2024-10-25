طريق الإعلام المقاوم يتلألأ بنور الصحفيين الشهداء

العالم - ایران

وقال بيمان جبلي في رسالته: "طريق الإعلام المقاومة يتلألأ بنجوم النور الساطعة شهداء المراسل

وفيما يلي نص رسالة رئيس منظمة الإعلام الوطني فی ایران بيمان جبلي:

أهنئ وأعزي بالاعتداء الخبيث الذي شنه العدو الصهيوني على الصحفيين في جنوب لبنان وادى الى ستشهاد ثلاثة من زملائنا الإعلاميين.

وأظهر هذا الحدث مرة أخرى أن وسائل الإعلام التابعة لحركة المقاومة، من خلال وجودها في النقطة الصحيحة من التاريخ عندما تروي الموقف الشجاع للمجاهدين، أصبحت مصدر فضيحة للصهاينة ومؤيديهم الغربيين لدرجة أن أعدائهم يستهدفونهم من أجل إسكات صوت الحقيقة الذي يجري في لبنان والأراضي المحتلة.

إن دماء العشرات من الصحفيين الشهداء في فلسطين ولبنان، الذين سلاحهم الوحيد الكاميرات والميكروفونات والأقلام والورق، ستكون حقا أكثر تدميرا من الرصاص والصواريخ، وستدمر أكاذيب وتشويهات العدو الصهيوني القاسي والهمجي والمجرم، ولا شك أن الطريق المشرق للإعلام المقاومة مع تألق النجوم الساطعة للشهداء الصحفيين سيكون أكثر إشراقا من أي وقت مضى وسيكون له وهج دائم.