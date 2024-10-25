81 شهيدا بغارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 9 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال مخيم الشاطئ للاجئين، شمال غرب مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرات الاحتلال قرب مفترق الصناعة بمدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخر في غارة شنتها طائرات الاحتلال على ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

وصباح اليوم، استشهد 20 مواطنا فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وجود أي إصابات.

وجنوب القطاع، انتشل مواطنون جثمان شهيد إثر قصف الاحتلال منزلا شمال مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد اكثر من 42,874 مواطنا، وإصابة 100,544 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.