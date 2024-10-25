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حماس: استهداف الصحفيين في لبنان جريمة حرب وإرهاب منظم

حماس: استهداف الصحفيين في لبنان جريمة حرب وإرهاب منظم
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة لمقر إقامة الصحفيين في بلدة حاصبيا جنوب لبنان، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة صحفيين وإصابة أربعة آخرين، يشكل جريمة حرب متعمدة وإرهاب دولة منظم.

العالم - فلسطين

وأكدت “حماس” في بيانٍ لها، أن الاحتلال يسعى لإسكات الصحافيين ومحو الصوت الذي يوثق جرائمه، عبر ملاحقة الصحفيين وقتلهم من غزة إلى لبنان على مرأى من العالم وفي ظل صمته.

وأعربت حماس عن تعازيها لأهالي الشهداء، وهم المصور في قناة “المنار” وسام قاسم، والمصور في قناة “الميادين” غسان نجار، ومهندس البث في “الميادين” محمد رضا، مقدمة التعازي كذلك لقناتي “المنار” و”الميادين”.

ودعت الحركة المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية إلى إدانة هذا الاستهداف المتعمد للصحفيين، ومطالبة باتخاذ إجراءات عقابية بحق الكيان الإسرائيلي إزاء جرائمه بحق الإعلاميين في فلسطين ولبنان.

لليوم الـ 31 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري وحربه الهمجية على لبنان، وشنَّ غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في البلاد، بما فيها العاصمة بيروت.

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