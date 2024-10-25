هلاك 66 ضابطا وجنديا صهيونيا منذ بداية الشهر

العالم - فلسطين المحتلة

ووفق معطيات جيش الاحتلال فقد قتل 66 إسرائيلياً على الأقل، معظمهم جنود، خلال عمليات عسكرية في غزة والضفة الغربية ولبنان، أو من جراء هجمات بالصواريخ والمسيّرات، أو عمليات نفذها مقاومون فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية.

وكبّد الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي بدأ في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جيش الاحتلال، مقتل 356 جندياً على الأقل حتى اليوم. ومنذ بداية العدوان، اعترفت وزارة جيش الاحتلال بمقتل 890 من جنود وضباط الجيش النظاميين والاحتياطيين، بالإضافة إلى 75 من عناصر شرطة الاحتلال وجهاز الشاباك، والأجهزة الأمنية المختلفة.

وفي الإطار، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الجمعة، أنه وبسبب العدد الكبير من القتلى، تم إنشاء مقابر عسكرية، وقسائم أرض عسكرية لاستخدامها مقابرَ، إلى جانب المقابر الموجودة، مبينة أنه وبسبب الحرب، أقيمت في 230 مقبرة وقسيمة عسكرية خلال العام الأخير.

وجاءت إحصائيات قتلى جيش الاحتلال منذ بداية أكتوبر الجاري على النحو التالي:

1 أكتوبر: مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا.

2 أكتوبر: مقتل 8 ضابط وجنود إسرائيليين بينهم نقيب خلال الاشتباكات ومعارك في جنوب لبنان.

3 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.

4 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق.

6 أكتوبر: مقتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع، ومقتل جندي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.

7 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

8 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

9 أكتوبر: مقتل إسرائيلييْن اثنين جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.

10 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان، ومقتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الخضيرة، كما قتل 3 جنود إسرائيليين في معارك بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

11 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك رفح جنوب قطاع غزة.

12 أكتوبر: مقتل مستوطنة إسرائيلية في مبنى دار رعاية المسنين في هرتسليا الذي ضربته طائرة مسيّرة من لبنان.

14 أكتوبر: مقتل 4 جنود إسرائيليين جراء انفجار طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه قاعدة للواء جولاني في وادي عارة، ومقتل جندي إسرائيلي في المعارك البرية جنوب قطاع غزة.

15 أكتوبر: مقتل شرطي إسرائيلي في عملية إطلاق نار في أسدود.

17 أكتوبر: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

19 أكتوبر: مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على سيارة في عكا، كما قتل جنديين إسرائيليين في معارك بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما قتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك جنوب لبنان.

20 أكتوبر: مقتل قائد اللواء 401 المدرع في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

22 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في حادث سير عملياتي في قطاع غزة، كما قتل مقتل ضابط احتياط برتبة رائد في معارك جنوب لبنان، وجندي جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة نؤوت مردخاي بالجليل الأعلى.

24 أكتوبر: انتحار طيار إسرائيلي من سلاح الجو الإسرائيلي بسبب معناته من اضطراب عقلي ونفسي جراء المعارك التي خاضها في غزة، كما قتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

25 أكتوبر: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان، و3 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.