الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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غارات للاحتلال تستهدف محيط بلدتي تول وزبدين جنوبي لبنان

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

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