الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال استدعى عددا من العاملين بمستشفى كمال عدوان الى ساحة المستشفى ومصيرهم ما يزال مجهولا

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :