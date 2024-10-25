الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاعات الجوية لحزب الله تتصدى لمسيرة اسرائيلية من طراز هرمز 450 باجواء منطقة النبطية بصاروخ ارض جو وتجبرها على المغادرة

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :