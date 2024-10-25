الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف بصاروخ موجه قوة اسرائيلية تساندها دبابة اثناء تقدمها باتجاه بلدة حولا ما ادى الى تدميرها والحاق اضرار بطاقمها

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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