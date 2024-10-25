مقتل وجرح عشرات الجنود والضباط الإسرائيليين خلال الساعات الماضية

العالم _ لبنان

معارك ضارية يخوضها حزب الله على محاور في جنوب لبنان تحاول قوات الاحتلال الاسرائيلية التقدم من خلالها، ومعها مزيد من الخسائر في صفوف جنود وآليات الاحتلال.

المقاومة الاسلامية أعلنت استهداف دبابتي ميركافا على أطراف بلدة عديسة بصاروخين موجهين مما أدى إلى احتراقهما وقتل وجرح أفرادهما. كما قصفت قاعدة الكرمل جنوب حيفا بصلية صاروخية نوعية.

وعند الحدود مع لبنان، قصفت المقاومة تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية، كما استهدفت بالصواريخ موقع حبوشيت. وشنت هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع البغدادي، وأصابت أهدافها بدقة.

القناة الـ12 قالت ان الرشقة الصاروخية من لبنان باتجاه الجليل الغربي سببت أضرارا بشبكة الكهرباء. المقاومة أعلنت شن هجوم جوّي بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على قاعدة 'فيلون' وهو مقر ومخازن طوارئ لجيش الاحتلال شرق مدينة صفد وأصابت أهدافها بدقة.

وعلى أطراف بلدة مروحين استهدفت المقاومة تجمعاً لقوات الاحتلال بصاروخين موجهين، وأوقعت فيه إصابات مؤكدة، كما استهدفت دبابة ميركافا في المكان، بصاروخ موجه مما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها.

واعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بمقتل وجرح العديد من الجنود خلال معارك مع حزب الله في جنوب لبنان، منذ الخميس. وحول الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال الاسرائيلي أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت الى أن حزب الله بدأ في الأيام الأخيرة تنفيذ خطته الدفاعية وهي الخطة نفسها التي تحدث عنها الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله.

يديعوت أحرونوت قالت إن حزب الله يشغل وسائل التجميع ليلاً نهاراً ويكتشف القوافل اللوجستية التي تتحرك في مناطق معرضة للمراقبة داخل القرى، ويقوم باستهدافها بالصواريخ والمسيرات، وهو ما ميز الساعات الماضية لجهة الخسائر المتصاعدة في صفوف جنود الاحتلال الاسرائيلي. من جهتها وصفت نيويورك تايمز الساعات الـ48 الماضية بالدامية بشكل غير عادي للجيش الإسرائيلي.