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العراق يحذر من خطر توسيع نطاق الحرب

العراق يحذر من خطر توسيع نطاق الحرب
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، عن قلق العراق من احتمال توسع نطاق الحرب من لبنان إلى دول أخرى، فيما أشار إلى أن العراق يسعى إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتجنيب أجوائه الدخول في الصراع.

العالم - العراق

وأوضح الوزير أن "الهجوم على فلسطين يمثل انتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويعكس عدم الامتثال للقرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن، كما عبّر عن قلق العراق من احتمال توسع نطاق الحرب من لبنان إلى دول أخرى"، مشيراً إلى أن "العراق يسعى من خلال اتصالاته الدولية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ويعمل على تجنيب أجوائه الدخول في الصراع".

واختتم حسين بـ "التأكيد على تضامن العراق مع الشعب اللبناني"، مشدداً على، أن "المجتمعين اللبناني والعراقي مجتمعات مكوّناتية، وأي تغيير ديموغرافي فيهما يؤثر على استقرارهما"، مؤكداً على "أهمية الحفاظ على التوازن الديموغرافي في كلا البلدين، لما له من أثر مباشر على استقرارهما".

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