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مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تفتح نيرانها في إتجاه مخيم جباليا شمالي القطاع

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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