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حزب الله: استهداف قوة اسرائيلية اخرى مؤلفة من 3 جنود قرب آلية في كفركلا وايقاع افرادها بين قتيل ومصاب

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

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