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الهلال الاحمر الفلسطيني: اصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك في نابلس

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

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