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وزارة الصحة اللبنانية: 41 شهيدا و133 مصابا بغارات للاحتلال خلال الـ24 ساعة الاخيرة

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

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