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إعلام الاحتلال: سقوط عدد كبير من الصواريخ بمحيط كتسرين جنوبي الجولان

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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