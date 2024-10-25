اليمنيون يجددون العهد بمساندة المقاومة الفلسطينية واللبنانية

العالم _ اليمن

تحت عناوين الوفاء لشهداء المقاومة والتضامن مع غزة ولبنان، تتجدد التظاهرات الشعبية في صنعاء وعدة محافظات يمنية.

تظاهرات تصدرتها هذه المرة شعارات وبيانات النعي لاستشهاد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، وكذا تأكيد الحشود أنها ماضية على درب كافة الشهداء القادة، وأنه لن يكسر استهدافهم من إرادة وعزيمة المقاومة ضد كيان الاحتلال.

وقال عبدالرحمن الأهنومي، ناشط سياسي يمني، لقناة العالم: الخروج اليوم إلى الساحات والميادين هو وفاء لدماء الشهداء القادة، هذا يعني أننا مستمرون على طريق الشهداء وأننا مستمرون أيضا في التمسك بموقفنا إزاء غزة ولبنان حتى النصر."

هتافات المتظاهرين في مختلف المدن اليمنية نددت باستمرار وحشية وجرائم الكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان، واستنكرت الدعم الأمريكي والغربي لممارسات الكيان، وكذلك صمت وتخاذل بعض الدول العربية، محذرة إياها من الأطماع والمخططات الصهيونية في السيطرة على مناطق عربية واسعة.

وقال حاتم المعقابي، عضو مجلس التلاحم القبلي في اليمن، في تصريح لقناة العالم: "لم يكن لنا السبيل الوحيد إلا مسار الجهاد المبكر، الذي يعتبر الطريقة الآمنة لدفن مايصبوا إليه العدو الإسرائيلي والأمريكي في إقامة مشروع ‘دولة إسرائيل الكبرى’."

التظاهرات حيت صمود حركات المقاومة وبطولاتها في كل الساحات خلال معركة طوفان الأقصى، داعية إلى تجاهل أصوات التثبيط، كما جدد اليمنيون العهد باستمرار مناصرة وإسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني، والجاهزية لمواجهة أي تحديات وأي تصعيد أمريكي وإسرائيلي.