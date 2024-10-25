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الاعلام اللبناني: نشوب حرائق في اطراف بلدية عين إبل في صور بعد استهدافها من قبل الاحتلال بقذائف المدفعية

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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