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حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال بين كفركلا و"المطلة" بصلية صاروخية

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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