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بانوراما..

تحرك برلماني عراقي ضد سفارة واشنطن لإغلاق وكر التجسس

تحرك برلماني عراقي ضد سفارة واشنطن لإغلاق وكر التجسس
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

يتحرك البرلمان العراقي لصياغة تشريعات ومقترحات تلزم الحكومة الاتحادية بتقليص التمثيل الديبلوماسي الأميركي في البلاد، وذلك بعد أن سادت الشكوك حول استخدام سفارة واشنطن مركزا لوجستيا لمساعدة وحماية تل أبيب، ووقع 100 نائب عريضة تطالب بتخفيض التمثيل الدبلوماسي الأميركي.

العالم _ بانوراما

محاولات لتقليص التمثيل الديبلوماسي الأميركي في العراق؛ يدفع بها البرلمان العراقي لصياغة تشريعات ومقترحات تلزم الحكومة الاتحادية باتخاذ اجراءات ملموسة في هذا الصدد.

معركة الوجود الأمريكي في العراق؛ تتفاقم مع تأزم الأوضاع في دول المنطقة وتحديداً في قطاع غزة وجنوب لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي؛ خصوصا بعد ان سادت الشكوك حول استخدام سفارة واشنطن مركزاً لوجستياً لمساعدة وحماية سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم المعلومات حول نشاطات المقاومة العراقية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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