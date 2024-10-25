تحرك برلماني عراقي ضد سفارة واشنطن لإغلاق وكر التجسس

العالم _ بانوراما

محاولات لتقليص التمثيل الديبلوماسي الأميركي في العراق؛ يدفع بها البرلمان العراقي لصياغة تشريعات ومقترحات تلزم الحكومة الاتحادية باتخاذ اجراءات ملموسة في هذا الصدد.

معركة الوجود الأمريكي في العراق؛ تتفاقم مع تأزم الأوضاع في دول المنطقة وتحديداً في قطاع غزة وجنوب لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي؛ خصوصا بعد ان سادت الشكوك حول استخدام سفارة واشنطن مركزاً لوجستياً لمساعدة وحماية سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم المعلومات حول نشاطات المقاومة العراقية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.