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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن استهداف تجمع للاحتلال بقاعدة بيت هلل ومستوطنة مسكفعام بالصواريخ

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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