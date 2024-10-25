دفاع غزة المدني: هددوا طواقمنا بالاستهداف اذا تحركت سيارات الإسعاف

العالم _ فلسطين

وأكد “بصل”، في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، أن خدمات الدفاع المدني متوقفة منذ مساء الأربعاء، “بعد اعتقال قوات الاحتلال خمسة من طواقمنا، وإصابة ثلاثة آخرين، واستهداف مركبة الإطفاء الوحيدة لدينا”.

وحذر من كارثة حقيقية في المدينة، التي تضم آلاف الفلسطينيين، في ظل توقف خدمات الإسعاف.

ووجه مدير الدفاع المدني بغزة للعالم والمجتمع الدولي “النداء الأخير .. نحن نذبح من الوريد إلى الوريد”.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاصر المستشفيات بالكامل بعد إنتهاء الخدمات الطبية ولم يعد هناك خيار أمام المواطن هنا إلا الموت.

وختم بالقول “أوقفوا المذابح بحق الأطباء والممرضين والمواطنين وإلا فسيكون هناك آلاف من الشهداء الذين سيرتقون مع استمرار حرب الإبادة هذه”.

وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.