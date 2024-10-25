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مصادر فلسطينية: الاحتلال يستهدف مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع بقذائف المدفعية

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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