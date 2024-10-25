الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة لطيران الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :