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حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة كفر جلعادي بالصواريخ

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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