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غارة لطيران الاحتلال على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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