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يديعوت احرونوت: حزب الله يتحمل مسؤولية 42 هجوما ضد "إسرائيل" حتى الان وهو رقم قياسي يومي منذ اندلاع الحرب

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

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