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الصحة في غزة: الوضع داخل مستشفى كمال عدوان يزداد سوءا بشكل مقلق

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

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